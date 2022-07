Pronti alla sfida della serie D, il raduno

Il Termoli calcio 1920 si è radunato al Cannarsa

TERMOLI. Il Termoli Calcio 1920 ieri pomeriggio ha iniziato la preparazione in vista della nuova stagione agonistica, che quest’anno dopo 7 anni di purgatorio in Eccellenza molisana torna finalmente a giocare in serie D.

Agli ordini del confermatissimo mister Raffaele Esposito si sono ritrovati i vecchi (si fa per dire) e i nuovi giocatori che vestiranno i colori giallorossi.

21 sono i convocati al lavoro allo stadio Cannarsa, faranno una settimana e poco più di preparazione qui a Termoli e poi il prossimo 2 agosto partiranno per il ritiro di Campitello Matese.

Si tornerà in riva al mare alla vigilia di Ferragosto quando allo stadio termolese dovrebbe disputarsi un’amichevole di lusso con il Foggia.

Questi i 21 ragazzi, ma il mercato potrà offrire altre ottime possibilità al direttore generale Santonastaso per consegnare al tecnico una rosa di tutto rispetto.

Portieri: Emilio Mariano (nuovo), Matteo Mora (nuovo); difensori: Mattia Pesce, Corrado Carrozzino (nuovo), Riccardo Cestaro (nuovo), Lorenzo Cavazza (nuovo), Maryan Hutsol (nuovo), Giovanni Messina (nuovo), Francesco Pipino; centrocampisti: Antonio Carnevale, Armando D’Errico, Simone Conte, Luca Cigliano (nuovo), Antonio Tartaglione, Francesco Pio Mancino; attaccanti: Fabio Lorusso, Biagio Filogamo (nuovo), Giovanni Romano (nuovo), Alessandro Carnicelli, Jacopo Ciofi (nuovo).

Lo staff tecnico con mister Raffaele Esposito, il suo secondo Tommaso Licursi (ex preparatore atletico); preparatore Atletico Alessandro Spinoglio, preparatore dei portieri Derio Francesco Gualano.

Il nuovo corso dei giallorossi sembra partire con il piede giusto, tante piacevoli novità che scopriremo strada facendo. A questo punto non possiamo che augurare buona stagione alla squadra giallorossa in questo importante campionato a livello nazionale.

