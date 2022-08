"Partitella in famiglia" al Cannarsa, i giallorossi da martedì a Campitello Matese

TERMOLI. Entra nel vivo il raduno del Termoli calcio 1920 allo stadio Cannarsa, prima fase della preparazione in vista del torneo di Serie D, che segna il ritorno dei giallorossi su un palcoscenico prestigioso dopo gli ultimi 7 anni di “purgatorio” vissuti in Molise.

Ieri partitella in famiglia a ranghi misti, con 6 gol messi a segno: in rete Fabio Lorusso, Emanuele Susi, Jacopo Ciofi, Biagio Filogamo, Alessandro Carnicelli e Francesco Pio Mancino.

Ancora poche ore di allenamenti in riva al mare e poi domani, 2 agosto, si parte per il ritiro di Campitello Matese, in attesa della prima uscita ufficiale in coppa Italia il prossimo 21 agosto, che sarà preceduta, salvo imprevisti, da una gara amichevole di lusso, sempre al Cannarsa, contro il Foggia. Impegno da definire.

