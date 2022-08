Termina il raduno al Cannarsa, parla il mister giallorosso Raffaele Esposito

Termoli calcio 1920 impegnato nel raduno precampionato: intervista a mister Raffaele Esposito

TERMOLI. Si parte per il ritiro di Campitello Matese.

In mattinata il Termoli Calcio 1920 lascia la nostra città, dopo sette giorni di lavoro intenso per la ripresa dell'attività dopo le vacanze vissuti allo stadio Cannarsa.

Mister Raffaele Esposito e i suoi collaboratori daranno corpo alla seconda fase della preparazione atletica per affrontare la nuova e sicuramente più impegnativa e imminente stagione agonistica nel campionato di serie D.

Noi abbiamo intervistato il trainer giallorosso con la valigia in mano e a lui abbiamo chiesto di fare un piccolo bilancio di questi primi sette giorni di lavoro intensissimo.

La squadra farà ritorno a Termoli sabato 13 agosto perché in quella data ci sarà un’amichevole di lusso al Cannarsa, alle 17.30 coi satanelli del Foggia che militano in serie C, mentre una settimana dopo prenderà il via anche la nuova stagione ufficiale con la coppa Italia, anche se ancora non si conoscono i nomi degli avversari.

