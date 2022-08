«Vietato acquistare giocatori della Juventus», un Fantacalcio a colori

TERMOLI. Calcio d’agosto non ti conosco. Un vecchio adagio che prendeva di mira soprattutto negli anni Ottanta e Novanta quella serie di amichevoli con risultati fantasmagorici o assai deludenti, che poi non avrebbero avuto riscontro negli impegni ufficiali delle squadre di serie A.

Beh, quest’anno il ritornello non può essere usato, perché il campionato di calcio inizierà addirittura prima di Ferragosto, tra due sabati, il 13, coi primi anticipi, che vedranno in campo tra le altre squadre anche Inter e Milan, rispettivamente a Lecce e in casa contro l’Udinese.

Ciò significa che anche le ferie degli appassionati di Fantacalcio si accorciano e di non poco.

Ma c’è Fantacalcio e Fantacalcio.

A Nuova Cliternia, località che se definiamo frazione di Campomarino daremmo un colpo negli stinchi al morale dei residenti, per quanto gagliardamente tengono alla loro identità, a Madonna Grande, è nata una iniziativa davvero sui generis.

Vi instradiamo dicendo che non sono ammessi film in bianco e nero, o meglio, giocatori in bianconero. Unico esempio di Fantacalcio avulso dai calciatori della Vecchia Signora (e chi scrive si sa bene di quali colori sia…). Ovviamente vale soltanto per la rosa al servizio di Max Allegri, altri colori bianconeri sono ammessi.

«Come ogni anno si avvicina l’inizio del campionato di serie A, il Fantacalcio ormai è argomento di tutti i giorni, le prime aste iniziano. Quest’anno qualcosa di eclatante è successo a Nuova Cliternia! Siamo 8 ragazzi interisti che si riuniscono per iniziare la clamorosa asta dove c’è qualcosa di insolito, l’unica regola è: vietato acquistare giocatori della Juventus. Questo è il primo Fantacalcio in tutta Italia dove non ci sono i giocatori della Juve! Un interista non può esultare per un goal al Fantacalcio dove il giocatore è juventino, una simpatica iniziativa che farà storia nel mondo del Fantacalcio».

Una idea stravagante, ma che sicuramente cova quella rivalità che dà vita al derby d’Italia, vero?

Per intanto i fautori dell’ostracismo zebrato sono Pietro, Nicola, Stefano, Alessandro, Giancarmine, Salvatore, Carmine e Valentino.

Ps: ma che fine fanno gli atleti della Juventus? Semplice, lista svincolati.

Galleria fotografica