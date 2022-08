Nuovo look allo stadio Cannarsa in vista del campionato di Serie D

Maquillage allo stadio Cannarsa in vista della Serie D

TERMOLI. Lo stadio Cannarsa si sta rifacendo il look in vista dell’inizio della nuova stagione che lo vedrà di nuovo protagonista ospitando le partite casalinghe del Termoli Calcio nel campionato nazionale dilettanti, da dove mancava da quasi 8 anni.

La prima cosa che salta agli occhi sono le nuovissime panchine che sostituiranno quelle ormai vecchie e decrepite presenti fino a pochi giorni fa.

Il terreno di gioco è sotto risemina e poi ci sarà anche un‘altra novità, che è richiesta per le società che disputano questo campionato, una cancellata di protezione che separerà l’area spogliatoio da quella del campo, una ulteriore misura a protezione da eventuali situazioni critiche tra le tribune e i giocatori e terna arbitrale in campo.

Insomma per l’inizio del campionato ci saranno queste novità.

Intanto la squadra si sta allenando nel ritiro di Campitello Matese e sabato 13 agosto tornerà a Termoli per la prima uscita pubblica in un‘amichevole di lusso con il Foggia Calcio che gioca in serie C.

Inizio ore 17.30 al Cannarsa, nel frattempo il direttore generale Clemente Santonastaso porta altri nuovi giocatori alla corte di del mister Raffaele Esposito, sono arrivati: Valerio Bigotti, 2002 di Torino, portiere di 185 cm, cresciuto nel settore giovanile del Pro Vercelli facendo tutte le categorie a livello giovanile. Negli ultimi due anni in Sardegna si è contraddistinto difendendo la porta del Carbonia in serie D nel girone G.

Davide Di Stefano, classe 1999 di Catania, centrocampista di 180 cm, cresciuto nel settore giovanile della sua città dove arriva a giocare in prima squadra collezionando anche 4 presenze in serie C. Dopo Catania nel suo percorso di crescita ha giocato con le maglie di Rimini, Sancataldese, Acireale e Folgore Caratese per ultima collezionando circa 150 partite e 10 goal in serie D nei gironi A, B, D, I.

Galleria fotografica