Debutta subito Luca Massimi in Serie A: domenica dirigerà Lazio-Bologna

TERMOLI. Torna la Serie A, addirittura prima di Ferragosto, a causa dei mondiali in Qatar, dove gli azzurri non andranno. purtroppo. Ma tanti sono i calciatori del massimo campionato che saranno convocati dalle nazionali qualificati e allora si parte in piena estate.

Esordio nella nuova stagione di serie A anche per l'arbitro termolese Luca Massimi, domenica prossima 14 agosto, alle 18.30, dove bagnerà il debutto nel torneo all'Olimpico, tra la Lazio di Maurizio Sarri e il Bologna di Sinisa Mihajlovic.

In bocca al lupo Luca.

