Sviluppo sportivo sostenibile, l'ultima frontiera della Polisportiva San Pietro

L'intervista al presidente della Polisportiva Santi Pietro e Paolo padre Enzo Ronzitti

TERMOLI. Questa mattina, presso la sede della Polisportiva Santi Pietro e Paolo, in via Biferno a Termoli, si è tenuta la conferenza stampa di presentazione del nuovo Main Sponsor che affiancherà la società termolese, durante tutta la stagione.

Un partner che lavora nel settore energetico sostenibile e che guarda con attenzione allo sviluppo energetico.

La ditta main sponsor è la “Smart Building Design” con sede legale ad Ancona e sede operativa a Termoli. La “Smart Building Design” offre servizi di progettazione integrata per le imprese e per la committenza privata. Realizza sistemi chiavi in mano per la produzione di energia da fonte rinnovabile.





Oggi alla presentazione ufficiale, per loro erano presenti Costantino Carluccio CEO-Phd Ingegnere Edile Architetto e Agostino Ianiri CEO – EGE. Ingegnere Termomeccanico,

assieme al Presidente della Polisportiva Santi Pietro e Paolo Padre Enzo Ronzitti, Pasqualino De Filippis e il Sindaco di Termoli Francesco Roberti.

A questa partnership, l’amministrazione ha offerto il suo patrocinio e assenso, soprattutto perché nel progetto c’è un sistema di attuazione sulle energie di fonte rinnovabili, che abbraccia lo sport dei giovani che sono il nostro futuro.





E grazie ai giovani che possiamo pensare a salvare il pianeta, perché non possiamo farlo più noi genitori e nonni, perché abbiamo contribuito a renderlo precario.

Bisogna che i giovani capiscano l’importanza di agire per non commettere gli errori di chi li ha preceduti.

Allora proviamo a farlo tramite un linguaggio sportivo che coinvolge i più giovani e dobbiamo ringraziare il Main sponsor per aver sposato questa causa.





