Parte la Serie A e s'inaugura il Milan club "Carmine D'Angelo"

TERMOLI. Inaugurare ufficialmente il nuovo Milan club nel giorno del debutto del nuovo campionato di Serie A è notizia nella notizia.

Avviene oggi, alle 17, prima del fischio d’inizio del match Milan-Udinese, che inizierà alle 18.30.

Milan Club affiliato all’Aimc club, intitolato com’è noto, sin dalla sua nascita, al milanista doc Carmine D’Angelo, che il maledetto Covid ha portato via un anno e mezzo fa.

La sede è in via Rio Vivo, al civico 114.

In quel contesto, saranno protagonisti, assieme a tutti i soci, freschi scudettati peraltro, i fondatori Fabio D'Angelo figlio di Carmine e presidente del club, Rino Gallo, Angelo Farina, Francesco Ardò, Nicola Degnovivo e tanti altri fratelli rossoneri.

Prima della partita, tanto attesa il taglio del nastro e un conviviale per i tanti iscritti già del club e poi alle 18.30 al fischio dell'arbitro Marinelli si penserà solo e soltanto a tifare per il Milan Campione d'Italia in carica.

Galleria fotografica