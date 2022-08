Sette lustri da Ultras, una festa "interregionale" per la curva Marco Guida

TERMOLI. Stagione sportiva in rampa di lancio e a Termoli, dove si respira aria di Serie D dopo tanti anni, gli ultras giallorossi festeggiano un traguardo importante, quello di un lungo amore diviso tra amore per i colori giallorossi e una militanza nel seguire in ogni dove i loro beniamini locali.

Dal 1987 al 2022, celebrati i 35 anni di tifo organizzato.

“Grazie a chi si è sbattuto per creare il nostro evento, grazie a tutti coloro che hanno contribuito e ci hanno sostenuto, grazie agli amici storici di Chieti, Molfetta e Venafro che ci hanno onorato della loro presenza! Dal 1987 ultras... c'eravamo, ci siamo e ci saremo.

«Tutti a Vastogirardi con la trasferta per la prima gara ufficiale di Coppa Italia ricomincia l'avventura», buona annata sportiva al Termoli calcio 1920 e ai ragazzi della curva Marco Guida.

Galleria fotografica