Solidarietà al Campobasso, dure reazioni social e replica del presidente: Termoli calcio nella bufera

L'intervento del patron del Termoli calcio 1920 Flaviano Montaquila

TERMOLI. Gesto nobile o inopportuno?

Per la dirigenza giallorossa era doveroso esprimere solidarietà al Campobasso calcio dopo l’esclusione dalla Lega Pro, per i supporter della Curva Marco Guida, invece, è stata lesa maestà .

Ma andiamo con ordine, venerdì scorso è stato pubblicato questo post: «La società Fcd Calcio Termoli 1920 esprime solidarietà alla Società sportiva Città di Campobasso e ai suoi tifosi a seguito degli eventi verificatesi in data odierna (venerdì scorso, ndr).

Esiste una storica e sana rivalitĂ tra le nostre tradizioni calcistiche ma questa SocietĂ si schiera sempre e solo dalla parte del pallone e dello sport in generale; riprendendo le parole del grande Diego Armando Maradona: "il pallone non si sporca...".

Non entriamo nel merito delle decisioni prese, ma, oltre ad essere la Fcd Calcio Termoli 1920 siamo prima di tutto sportivi e prima ancora Molisani; e noi Termolesi siamo un popolo fiero e tenace, ma anche umile e comprensivo rispetto a chi si trova in difficoltĂ .

Ci rincresce assistere a questa vicenda in quanto sappiamo bene che dietro queste realtĂ sportive si celano sacrifici, sudore, fatica, speranze, voglia di riscatto, lacrime e sangue di un'intera popolazione.

Auguriamo alla Città di Campobasso, con la sua importante tradizione di calcio professionistico, e ai suoi tifosi, di riacquistare presto il posto che merita nelle categorie che le competono e, perché no, di trovarci un giorno a combattere una contro l'altra nel calcio che conta, mantenendo ferma la nostra fede Giallorossa.

FCD CALCIO TERMOLI 1920

Forza Termoli Sempre 💛❤️».

Questo messaggio e lo stemma messo sulla pagina Facebook del Termoli calcio 1920 ha scatenato la fine del mondo tra i tifosi termolesi, sui social sono volate parole grosse, i tifosi hanno intimato alla societĂ di rimuovere questo post subito e in pratica questa uscita che potremo giustificare in altri contesti conoscendo la centenaria rivalitĂ campanilistica esistente tra le due cittĂ calcisticamente parlando o veniva fatta in altra forma magari privata, ma non su un sito social del Termoli Calcio. Gli ultras lo hanno considerato senza mezzi termini un affronto bello e buono, dove i tifosi vogliono solo vedere e raccontare le imprese della propria squadra e non quelle degli avversari e poi men che meno vedere lo stemma della societĂ non certo tra quelle amiche e parlare di solidarietĂ dopo le tante parole non certo amichevoli che hanno viaggiato sulla tratta Termoli, Campobasso sempre in ambito calcistico e a volte anche in altri ambiti.

A rispondere all’effluvio social è stato proprio il presidente Flaviano Montaquila, che per tutta risposta ha annullato l’evento festoso di presentazione della nuova maglia della squadra in vista del debutto in Serie D.

Campanello d’allarme per quanto possa succedere in futuro? Il messaggio è stato chiarissimo.