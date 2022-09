La Vastese non giocherà a Montenero le prime gare casalinghe

VASTO. "La Vastese Calcio ringrazia l’Amministrazione comunale di Montenero di Bisaccia, guidata dal Sindaco Simona Contucci, per la piena disponibilità manifestata nei nostri confronti relativamente alla questione stadio ed alla possibilità di poter ospitare al ‘Vincenzo De Santis’ della località molisana poco distante da Vasto le prime partite casalinghe della stagione in campionato alla luce dell’indisponibilità, per il pubblico, del nostro Aragona.

Purtroppo, questioni di ordine pubblico non hanno consentito di concretizzare l’opportunità, ma restano aperte future collaborazioni, a cominciare dalla organizzazione di sedute di allenamento sul rettangolo verde del ‘De Santis’.

A breve renderemo noto l’impianto sportivo nel quale andranno in scena le nostre iniziali sfide casalinghe stagionali in Serie D girone F."