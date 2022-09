Chiarimento tra tifosi e società, fumata bianca sul Termoli calcio 1920

TERMOLI. Martedì 30 agosto si è tenuto l’incontro richiesto dal Gruppo Ultrà della Curva “Marco Guida” che rappresenta la parte più solida della tifoseria termolese e la società Fcd Calcio Termoli 1920 nella persona del presidente Flaviano Montaquila per porre fine alle polemiche sorte nei giorni scorsi.

«Sin dall’inizio è stata chiara la volontà di conciliazione di entrambe le parti al tavolo; il Patron termolese, dopo aver ascoltato con attenzione le ragioni dei supporter Giallorossi ha esposto quali sono i principi e gli ideali educativi di correttezza e lealtà sportiva che muovono la mission societaria i quali sono stati accolti di buon grado da parte dei tifosi.

Questa società crede che lo scopo principale da perseguire sia quello di dare lustro alla città di Termoli e al popolo termolese, usando come veicolo principale lo sport fatto in maniera sana e genuina in modo da rappresentare anche un mezzo formativo per le future generazioni di sportivi, siano essi calciatori o tifosi.

Al termine dell’incontro, dunque, il rapporto tra il Fcd Calcio Termoli e i suoi tifosi si è rinsaldato, se non addirittura rafforzato; elemento, questo, necessario per dare sostegno e supporto alla squadra impegnata nel Campionato di Serie D ormai alle porte, con l’auspicio che la prossima stagione 2022/2023 possa registrare la nostra affermazione calcistica, all’insegna dello sport e della competizione».