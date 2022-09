Termoli calcio 1920 al lavoro, domani debutto a Pineto

Debutto in serie D: intervista a Raffaele Esposito

TERMOLI. Domani, domenica 4 settembre 2022, dopo 8 anni di assenza ricomincia l’avventura del Termoli Calcio 1920 nel campionato nazionale Dilettanti; una categoria che alla società giallorossa è mancata parecchia e dopo la cavalcata dello scorso anno in Eccellenza ce la siamo davvero strameritata.

Domenica quindi c’è l’esordio e avverrà in trasferta su un campo difficilissimo come lo stadio "Pavone-Mariani" di Pineto contro la squadra locale dell’asd Pineto Calcio, che quest’anno è annoverata tra le 3-4 squadre che puntano alla vittoria del campionato.





La squadra del presidente Silvio Brocco ha sostenuto una campagna acquisti davvero imponente tra cui il portiere D’Egidio classe 1996. Cresciuto nel settore giovanile dell’Ascoli, D’Egidio vanta un lungo curriculum tra Matera, Sudtirol, Pisa e Teramo. Abruzzese doc di Sant’Omero, ha sempre militato in campionati professionistici con presenze importanti in Serie C e tantissime convocazioni in Serie B, la punta Francesco Maio più di 147 partite con 46 gol siglati e 8 assist vincenti tra Serie C, Serie D, Coppa Italia e molti altri ancora, insomma come esordio per la neo promossa Termoli abbastanza impegnativo. Ma con questo il Termoli non è che è stato a guardare, anche il dirigente scolastico Clemente Santonastaso con l’avallo del presidente Montaquila e il tecnico Esposito, in riva all’Adriatico sono arrivati diversi giocatori che per almeno sette undicesimi sono nuovi e seppure devono ancora assorbire al meglio le direttive del mister, siamo certi che sapranno valersi e farsi rispettare fin da Pineto.

Comunque la squadra non ha nessun tipo di pressione sono tutti ben consci di giocare in una categoria che nulla ha a che vedere con l’Eccellenza, è tutto un altro mondo, ma nulla è precluso, la squadra si sta allenando con assiduità, c’è qualche acciacco dovuto alla preparazione ma per domenica - ore 15 - sarà pronta al fischio d’inizio della nuova stagione in un campionato che finalmente ci rivedrà sicuramente protagonisti.

