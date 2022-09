Arbitri e osservatori si radunano a Termoli:

Arbitri e osservatori si radunano a Termoli: intervista ad Alessandro Petrella

TERMOLI. Primi tre giorni di settembre dedicati al mondo arbitrale molisano a Termoli. Nella location del Martur Resort, si è svolto un doppio raduno.

Il primo, ieri e giovedì scorso, riservato ad arbitri e assistenti impegnati in Eccellenza e Promozione, oggi il secondo per gli osservatori.

Nel programma, fitto di impegni, spazio alle novità regolamentari, presentate dal Settore Tecnico, disposizioni, comunicazione e una seduta di allenamento guidata dagli arbitri e dagli assistenti nazionali del Molise.

Il Comitato regionale molisano, col responsabile regionale Alessandro Petrella, ha davvero fatto e sta facendo passi da gigante e proprio oggi un ex arbitro termolese, Carlo Scarati, dopo le tante partite arbitrate in carriera, continua a gravitare nel mondo arbitrale come osservatore e valutare dell’operato del direttore di gara.

Oggi Carlo lo abbiamo ascoltato per telefono, mentre si dirigeva verso una bellissima città italiana ad osservare l’arbitro che dirige un importante partita tra una grande squadra e una che ambisce a diventarla dopo Luca Massimi e un paio di assistenti che hanno esordito in serie A, possiamo dire che il piccolo Molise sta uscendo dal guscio.

