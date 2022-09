Debutto sfortunato a Pineto, grande rimonta del Termoli ma perde 4-3

TERMOLI. Debutto convincente ma sfortunato per il Termoli calcio 1920 nel primo incontro della Serie D, in trasferta sull’ostico campo di Pineto. Il match è finito 4-3 per i padroni di casa, che incamerano tre punti, ma incassano anche 3 gol dai giallorossi, prevalendo di misura.

L’undici di Esposito inizia piuttosto contratto infatti tra il 7’ e il 12' va sotto di due gol, uno su rigore (quanto meno dubbio), poi subisce sul finale del tempo anche la terza rete dai biancazzurri di Pineto e va al riposo sotto addirittura di 3 reti, segnature comunque frutto di altrettanti errori perché altrettanti erano stati i tiri nello specchio della porta difeso da Mora.

Nella ripresa entra in campo un Termoli trasformato, con Carnevale accorcia subito e dimostra di credere nella rimonta, ma purtroppo arriva la doccia fredda del 4-1.

Divario che non deprime i giallorossi, che continuano a giocare e anche bene, conquistando corner - alla fine ne tireranno 12 - tanto insistono che Carnicelli segna il 4-2 e riapre le speranze, speranze che si concretizzano al 40esimo con Filogamo 4-3.

A questo punto mancano al triplice fischio finale cinque minuti più quattro di recupero; il Termoli continua a crederci e sfiorano il 4-4 con un tiro di poco oltre la traversa. che supera di pochissimo la traversa.