Serie D: i "giallorossi", domenica, tornano al Cannarsa

TERMOLI. Nonostante la sconfitta di misura 4 -3 a Pineto, all’esordio dopo 8 anni di astinenza dal CND, ci sono segnali di un buon Termoli.

La squadra non ha affatto sfigurato di fronte ai più quotati avversari, per giunta sul loro campo.

Siamo convinti che, i ragazzi di Esposito, se avessero avuto un minutaggio maggiore da giocare, avrebbero potuto anche agguantare un clamoroso pareggio per 4 -4, dopo esser stati sotto di 3-0.

La squadra non si è mai depressa e disunita, ha sempre cercato di mettere alla frusta gli avversari, purtroppo per la troppa precipitazione e la mancanza di esperienza da parte di giocatori più giovani, sono accaduti degli errori nella prima parte che sono stati fatali ai giallorossi.

Ma è stata la veemente reazione avuta dai ragazzi di Esposito nella ripresa, che ha sorpreso gli abruzzesi. Probabilmente anche per il fatto che loro si sono rilassati sul risultato, a loro favore, dei primi 45 minuti. Domenica arriva un avversario ostico, il Tolentino che sette giorni fa si è visto imporre in casa dalla Vastese e, certamente vorrà rifarsi al Cannarsa.

I nostri ragazzi per la prima volta davanti al loro pubblico non vorranno certo sfigurare, quindi ci sono tutti i presupposti per assistere ad una gara intensa e divertente.

Una vittoria per Lorusso & C. sarebbe salutare e farebbe acquisire alla squadra autostima.

Le premesse ci sono, il Cannarsa è pronto per accogliere dopo 8 anni il Termoli calcio formato serie D, nella sua casa abituale dalla quale si era allontanato non certo per colpe proprie.









Galleria fotografica