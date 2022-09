Sconfitta casalinga nel debutto al Cannarsa, Tolentino batte 2-1 il Termoli 1920

Termoli 1920-Tolentino 1-2: l'intervista al mister Raffaele Esposito

TERMOLI. Ancora sconfitta di misura per il Termoli calcio 1920, che non ha raccolto punti nell’esordio casalingo in serie D, allo stadio Cannarsa. Il Tolentino ha battuto i giallorossi 2-1 ed era andato anche in svantaggio, dopo il gol iniziale di Carnevale, al 13esimo del primo tempo. Il pari è sopraggiunto venti minuti dopo, con Stefoni, quindi, all’81esimo, Tankultjc ha messo in rete il pallone della vittoria.

Il campionato di serie D è sicuramente anni luce diverso da quello di Eccellenza regionale e il Tolentino squadra più avvezza a questo livello ha subito dato la sveglia a un Termoli ancora non entrato in questo contesto.





Peccato perché la prima mezz'ora di gara è stata incoraggiante per i ragazzi di Esposito, infatti al 13’, alla prima vera azione, il Termoli passa in vantaggio con un bel gol di Carnevale, il Tolentino fin lì non pervenuto, ha cominciato a frenare l'impeto iniziale dando così coraggio si marchigiani. Il pareggio è stato servito su un piatto d'argento, un gol che è stato un mezzo pasticcio della difesa. Da quel momento i giallorossi si sono come intimoriti e di contro hanno infuso coraggio ai granata, oggi in nero.

Alla ripresa si pensava ad un ritorno in campo stile Pineto, invece no il Termoli arrivava al limite dell'area di rigore e si perdeva, facile per la retroguardia ospite tenere a bada una squadra che non punge e come accade in questi alla fine il Tolentino trova anche il gol della vittoria con Tankultjc, entrato poco prima.





Tre punti trovati quasi per caso per gli ospiti. Non è il caso di fare drammi alla seconda di campionato, certo è che mister Esposito dovrà lavorare molto per far capire ai suoi ragazzi che oggi giocano in un contesto molto competitivo.

