Michele Iacovetta nuovo tesserato del calcio Foggia 1920

TERMOLI. Come ci aveva segnalato qualche settimana fa il suo procuratore, l’avvocato Jacopo Desiderio, il giovane calciatore termolese Michele Iacovetta, Centravanti, classe 2005, è ufficialmente un nuovo tesserato del Calcio Foggia 1920.

Una sfida importante per il giovane attaccante termolese, che disputerà il campionato di Primavera 3 dopo essersi svincolato dalla società S.S. Campobasso per via delle note vicende societarie rossoblù’. Un grande in bocca al lupo al giovane bomber per il prosieguo della sua carriera.