Termoli 2016 con l'allenatore Massimo Ricci pronto al debutto in campionato

TERMOLI. La stagione calcistica 2022/2023 è alle porte. Sabato 17 settembre inizieranno ufficialmente i campionati di Eccellenza e Promozione molisana. Tra le squadre partecipanti al campionato di Promozione, si riconferma il team tutto termolese della società “Asd Termoli 2016”.

Dopo l’ottimo campionato disputato nella scorsa stagione, finito in crescendo, con la promozione in eccellenza molisana sfumata solamente nell’ultima gara playoff, il team termolese punta a replicare quanto fatto nella passata stagione.

La stagione sportiva in partenza si caratterizza per l’arrivo di nuovi calciatori, ma anche per importanti riconferme. Tra i nuovi acquisti, il mister Massimo Ricci, classe ‘90, al suo esordio come allenatore in Promozione. Mister Ricci sarà affiancato dal preparatore atletico Guido del Torto e dal collaboratore Giancarlo Iovannelli, quest’ultimo riconfermato dopo l’ottimo lavoro svolto nella passata stagione.

Le novità non mancano in campo, dove la società ha fatto enormi sforzi per rinforzare il proprio team, regalando a mister Ricci degli importanti rinforzi. Tra le fila dell’ASD Termoli 2016 ci saranno in questa nuova stagione: Giuseppe Letto (ex Casalbordino, Vastese), Lorenzo Ballerini (ex Agnonese e Termoli Calcio), Libero Nazario (ex Cliternina), Michele Bitetto e gli under Antonio Rossini (ex Campobasso), Christian Guerra e Lorenzo Mastrangelo (ex Campomarino).

Importanti sono state le riconferme del blocco storico termolese, che unitamente ai nuovi acquisti, andranno a formare la squadra per la stagione calcistica 2022/2023.

L’obiettivo resta quello di disputare un campionato di livello come quello della scorsa stagione, cercando di migliorare il piazzamento e accedere alla categoria superiore.

Al vertice della società ci sarà sempre patron Emanuele Di Biase affiancato dal suo giovane staff.

Una squadra quella della ASD Termoli 2016, giovane, termolese e ambiziosa che in questi anni continua a dare spazio ai tanti giovani del posto, che con passione, voglia di giocare e tanto orgoglio, portano ogni domenica i colori giallorossi in giro per il Molise.