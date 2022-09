«Coi colori giallorossi mi sento a casa mia», che entusiasmo per Bruno Conti

L'intervista a Bruno Conti, indimenticabile campione del mondo

TERMOLI. In attesa dell’incontro ufficiale in sala consiliare, che ha luogo oggi alle 10.30, primo approccio col mitico Bruno Conti, l’indimenticabile campione del mondo con la nazionale italiana nel 1982.

Brand Ambassador di una azienda finanziaria termolese e amico carissimo del titolare tifosissimo della Roma, Gaetano Atterrato, ha deciso di venire nella nostra città e consegnarsi ai tanti tifosi giallorossi romanisti che vivono a Termoli.

Presso il Bar Panoramik di Luciano Oremo e figli a Difesa Grande è stato un autentico bagno di folla.

Bruno, disponibilissimo, è un grande personaggio non ha detto no a nessuno, selfie, interviste, regali, poi lui a Termoli visto che i colori sociali della nostra città sono anche quelli del cuore suo, ci ha detto si sente come a casa, «I colori sono i miei».





«Sinceramente - ha detto Conti all’arrivo al bar Panoramik - non mi aspettavo tutta questa gente e l’affetto e il calore che mi hanno donato, grazie all’amico Gaetano di questa bella sorpresa, Bruno un campione non solo sul campo».

Galleria fotografica