Termoli in trasferta a Trastevere: parla il direttore sportivo Clemente Santonastaso

TERMOLI. Terzo impegno in Serie D e seconda trasferta per la formazione giallorossa del Termoli calcio.

La squadra è già partita ieri pomeriggio per la trasferta di Roma; la gara si disputa nella zona più classica e caratteristica della città eterna, al Trastevere Stadium, contro la squadra che guarda caso non poteva non chiamarsi Trastevere.

Ma prima di entrare nello specifico della gara, facciamo un passo indietro di 24 ore e siamo a sabato ore 11, nella sala consiliare assieme all'amministrazione comunale, il Termoli Calcio con il direttore sportivo Clemente Santonastaso e il team manager Pino Nuozzi ha omaggiato il campione del mondo 1982 Bruno Conti, consegnandogli la nuovissima maglia della prima squadra, noi ve la mostriamo in anteprima, omettendo la parte del sottopancia perché li sta la novità oppure la bella sorpresa che abbiamo promesso di non svelare perché dovrà essere ufficialmente la società stessa a presentarla ufficialmente, ma di una cosa siamo certi il pensiero che ha avuto il presidente Montaquila ed i suoi collaboratori verso la nostra città è stato molto carino.

E piacerà senza dubbio se tutto andrà come deve la vedremo mercoledì 28 alla prossima in casa con il Porto D'Ascoli. Torniamo alla gara di oggi a Trastevere, la squadra romana in questo inizio di stagione davvero arduo è una che punta a vincere, come il Pineto alla prima, domenica scorsa i giallorossi hanno perso di nuovo e a differenza di Pineto sono stati meno costanti, oggi seppur impegno difficilissimo la squadra dovrà scendere in campo con lo spirito di Pineto, anche perché gli avversari di oggi ci offrono uno spunto non da sottovalutare, loro domenica scorsa a Vasto ad un certo punto pensavano di aver messo in frigo la vittoria perché stavano vincendo 4-1, alla fine il risultato è stato di 4-4 e con non pochi rischi di ribaltamento.

Quindi riflettendo loro sono pericolosi in attacco ma dietro non sono insuperabili, ecco perché i ragazzi di Esposito dovranno scendere in campo con lo spirito mostrato per gran parte della gara con il Pineto e chissà, magari arriveranno i primi punti del campionato.

