Debutto "in pari" a Ripalimosani, Termoli 2016 fa 2-2 in trasferta

TERMOLI. Esordisce con un pareggio la formazione del Termoli 2016 nel campionato di Promozione, 2-2 sull'ostico campo di Ripalimosani.

La formazione del nuovo tecnico Ricci rinnovata molto quindi ancora non ben amalgamata, ma già comunque s'intravedono ottime prospettive, fatto sta che comunque va subito sotto al 9' segna Tucci per i padroni di casa, i ragazzi giallorossi non si abbattono e alla lunga al 26' pareggiano con Orlando, si va al riposo sull'1-1.

Il secondo tempo comincia sulla falsariga del primo e infatti al 51' il Ripa si riporta in vantaggio con Vinciguerra, gol che demoralizza un po' i termolesi, anche se c'era ancora tanto tempo per rimettere le cose a posto e infatti dopo alcune situazioni si arriva al minuto 78' e arriva il nuovo pareggio dei giallorossi con Letto, il quale a dispetto del suo cognome si è fatto trovare sveglio e attento nel mettere la palla in rete per il 2-2 che poi sarà anche il risultato finale.

Un punto fuori casa alla prima va preso come un bicchiere mezzo pieno, poi su un campo difficile come quello ripese.