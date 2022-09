Pausa elettorale in serie D, si tornerà in campo a metà settimana

Intervista all'allenatore del Termoli calcio 1920 Raffaele Esposito

TERMOLI. Le consultazioni elettorali fanno slittare la quarta giornata del campionato di serie D, e cosi il Termoli calcio per cercare di centrare la prima e importante vittoria dopo 3 sconfitte consecutive, deve aspettare mercoledì 28 settembre. Al Cannarsa incontrerà una squadra che, dopo 3 partite ha ben 7 punti, frutto di due vittorie e un pareggio. Un avversario di tutto rispetto, il Porto D’Ascoli.

La squadra e il tecnico Raffaele Esposito, non sono affatto depressi per questa situazione. Lo avevano messo in preventivo, un inizio nel ruolo di matricola, che c’era da pagare uno scotto pesante. Ma la società, come la squadra stessa, non è abbattuta e invece di sbolognare non lascia ma raddoppia. Vuole uscire quanto prima da questa situazione.

Ed ecco che oggi, sabato pomeriggio, annunceranno due nuovi giocator. Un difensore centrale e un attaccante, tutti e due di provata esperienza.

I nomi per correttezza non li facciamo. Non vogliamo prevaricare la società che li deve annunciare ufficialmente Una cosa è certa, questi due spaccheranno.

L’attaccante arriva dalla Recanatese che, lo scorso anno, ha vinto il campionato segnando 7 gol con 28 presenze e solo 12 da titolare. La punta ha avuto diversi trascorsi tra serie D e serie C.

Il difensore centrale lo scorso anno ha giocato nel Nola in serie D girone H. Ha giocato 22 partite segnando anche 2 gol. Oggi li abbiamo visti allenarsi di buona lena con i nuovi compagni e non è escluso che possano essere impiegati già mercoledì contro il Porto D’Ascoli. Ma come ci ha fatto intendere il mister non sono esclusi altri arrivi tra i calciatori che non hanno trovato squadra e sono oggi svincolati.

Galleria fotografica