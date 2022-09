Edoardo Defendi è il nuovo attaccante giallorosso

TERMOLI. Rinforzi in arrivo al Termoli calcio 1920, che cerca ancora di marcare i primi punti in campionato. Edoardo Defendi è uno dei nuovi giocatori a disposizione del mister Raffaele Esposito.

Classe 1991 attaccante di 182 cm, nell’ultimo anno ha vinto il campionato di serie D e Poule Scudetto con la Recanatese. Cresciuto calcisticamente nel Brescia per lui tanta esperienza in serie C con le maglie di Feralpisalo, San Marino, Como dove vince campionato di C, Arezzo, Melfi, Santarcangelo, Lumezzane, Propatria, Cuneo collezionando piu di 180 partite e circa 50 gol.