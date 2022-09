Termoli 2016 debutta allo stadio Cannarsa contro l'Altilia Samnium

TERMOLI. Dopo il debutto nel torneo di Promozione col pari in trasferta sul difficile campo del Ripalimosani, 2-2 il risultato finale, esordio allo stadio Cannarsa oggi pomeriggio, alle 15, per il Termoli 2016.

La formazione di patron Emanuele Di Biase se la vedrà con l’Altilia Samnium, squadra del casertano.

L’undici a disposizione del mister Massimo Ricci è quello titolare.

L’obiettivo resta quello di disputare un campionato di livello come quello della scorsa stagione, cercando di migliorare il piazzamento e accedere alla categoria superiore.

Una squadra quella della Asd Termoli 2016, giovane, termolese e ambiziosa che in questi anni continua a dare spazio ai tanti giovani del posto, che con passione, voglia di giocare e tanto orgoglio, portano ogni domenica i colori giallorossi in giro per il Molise.