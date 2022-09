Il Termoli calcio 1920 rescinde il contratto col direttore generale Clemente Santonastaso

TERMOLI. Vera e propria bomba, a livello calcistico, quella esplosa a due giorni della gara con il Porto D'Ascoli sul Termoli calcio 1920, uno scarno comunicato di 5 righe annuncia la risoluzione del rapporto col ds Clemente Santonastaso: «La società Fcd Calcio Termoli1920 in data odierna procede a comunicare la risoluzione del rapporto con il direttore generale Clemente Santonastaso, sollevandolo dal suo incarico di direttore generale.

La società tutta ringrazia il direttore generale per il suo operato svolto fino a questo momento, augurandogli buona fortuna per il futuro. "Cosa sia successo non lo sappiamo e non ce lo hanno detto, noi sabato siamo stati con lui al campo della polisportiva San Pietro e nulla faceva presagire questa novità, abbiamo parlato con lui della partita di mercoledì. Ora attendiamo sviluppi e quanto meno chiarimenti su questa decisione clamorosa e inaspettata".