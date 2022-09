Termoli2016 batte l'Altilia Sepinium 7 a 0

TERMOLI. Esordio casalingo del nuovo Termoli 2016 nella seconda giornata del campionato di promozione.

La vittoria è arrivata, dopo il pareggio dell’esordio a Ripalimosani.

Termoli 2016 batte l'Altilia Sepinium 7 a 0.

La squadra avversaria, l’Altilia Samnium, è la squadra che retrocesse in Eccellenza a causa dei 200 gol subiti, tutte sconfitte tranne una vittoria. Una squadra alla quale hanno risicato anche gli unici tre punti della vittoria. Tutto queste cose hanno alterato gli equilibri del campionato, dove stravinse il Termoli1920.

Ora è qui nella serie B regionale e ci sembra, dopo solo due partite, che il leitmotif non sia cambiato affatto.

Dopo due partite ha preso 4 gol in casa all’esordio e 7 domenica a Termoli.

Qui scusateci ma ci viene in mente il famoso detto in antico latino: “Errare humanum est, perseverare autem diabolicum” significato per chi non è avvezzo al latino: “commettere errori è umano, ma perseverare (nell'errore) è diabolico".

Sostanzialmente, si rifà a un'espressione di sant'Agostino, anche se esistono diversi antecedenti in latino precristiano. Ma tornando alla partita in questione, come è possibile continuare così? Che garanzie di regolarità ha dato questa squadra, se dopo due giornate del campionato di Promozione siamo nelle stesse condizioni dello scorso anno? È davvero impossibile porvi un rimedio a questo che svilisce anche l’importanza del campionato stesso agli occhi esterni?

Lo scorso anno sicuramente i numeri esibiti da questa formazione sono stati da record negativi a livello nazionale, ora vogliamo per caso batterne altri? Bene le premesse ci sono. 11 goal subiti e zero fatti dopo appena due giornate siamo su una buonissima strada.

Ah il Termoli 2016, bravissimi a giocarsi la gara normalmente, ma per parlare di calcio giocato aspettiamo la prossima gara.

TERMOLI 2016 - ALTILIA SAMNIUM 7 – 0

Marcatori

S. Scarpone

M. Conte

L. Di Biase

L. Di Biase

G. Recchia

A. Impicciatore

A. Impicciatore