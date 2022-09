Dopo 18 anni circolo "Sole Luna" chiude a San Francesco, addio al torneo Arcadia

TERMOLI. Le luci si abbassano sui campetti San Francesco di Termoli dopo 18 anni di attività.

«Lasciare qualcosa di bello soprattutto dopo quasi 20anni… è sempre difficile!! Ma in questi lunghi e bellissimi anni di gestione del “Circolo San Francesco Sole Luna” abbiamo imparato il senso di squadra … non di squadra di calcetto ma di squadra unita e forte in questo lungo tempo nonostante le varie problematiche burocratiche, personali ed economiche che abbiamo attraversato, inclusa la pandemia!

La chiusura dei campi di calcetto di San Francesco che sarà a fine mese corrente (non voluta dalla gestione attuale, che sia inteso) sarà un pezzo di storia della parentesi calcetto a Termoli che iniziò proprio con i nostri impianti!

Così in queste brevi righe vogliamo ringraziare tutta la cittadinanza ed i fedelissimi del calcetto che ci hanno sostenuto per tutto questo tempo anche con l'amatissimo torneo amatoriale “Arcadia “che è nato proprio sui nostri campetti e quindi con Antonio Giuditta e Luca d’Achille!!!

Un grazie va anche a tutti i bambini che ci hanno allietato con le loro feste di compleanno contribuendo a dare un valore aggiunto alle nostre attività sportive.

Avremmo voluto far di più!

Ad ogni modo …Grazie di cuore…

Luca, Paola ed Alessandro».

Galleria fotografica