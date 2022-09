I giallorossi strappano il primo punto al Cannarsa, ma c'è rammarico

Termoli calcio 1920 pareggia allo stadio Cannarsa col Porto d'Ascoli

TERMOLI. Arriva il primo punto del Termoli calcio 1920 contro una signora squadra come il Porto D’Ascoli, arrivata allo stadio Cannarsa con il secondo posto in classifica e 7 punti nel carniere, e un po’ di rammarico per essere passati prima in vantaggio, e raggiunti nel secondo tempo su punizione. Le due squadre soprattutto nel primo tempo avaro di occasioni sono apparse subito speculari, la squadra giallorossa schierava 4-3-2-1 ma per i primi 37 minuti non è riuscita a creare una sola azione pericolosa, la difesa arcigna marchigiana che fino ad oggi non aveva ancora incassato un gol, respingeva tutti i tentativi termolesi già alla tre quarti.

I giallorossi hanno anche sbagliato molti passaggi e apparivano abbastanza contratti.

Di contro il Porto D’Ascoli non è che abbia fatto sfracelli, ha tenuto solo più palla e tentato qualche iniziativa per altro nemmeno tanto pericolosa.

Tutto questo però fino al 38’ quando finalmente il Termoli è riuscito a costruire una siffatta azione pericolosa di questo nome, tanto da portare Carnevale al tiro insidioso, tiro che viene deviato in angolo dal portiere Testa. Dal conseguente corner al 40’ pallone che piomba in area, il neo acquisto il bomber a dispetto del suo nome Defendi, attaccava una rovesciata da cineteca e segnava mettendo la palla dove c’erano solo le ragnatele e nulla poteva Testa. Termoli quindi che passa in vantaggio seppur noi tifosi abbastanza increduli, ma comunque felici. La ripresa vede subito un Termoli più determinato potenza del vantaggio, e al 1’ sempre su calcio d’angolo, sempre Defendi colpisce di testa pallone che sfiora la base del palo alla sinistra del portiere ascolano Testa. Ma i marchigiani non ci stanno e reagiscono prima con tiri insidiosi parati o calciati sul fondo. Poi succede che al 15’ un giocatore ospite sguscia via ad un nostro difensore e sta pericolosamente involandosi verso Merelli, viene toccato e cade a terra al limite. Inevitabile punizione dal limite e Caprioli pesca il suo jolly, fa partire un fendente che s’infila senza appello nell’angolino alla sinistra di Merelli che seppur proteso in volo nulla può per evitare il pareggio degli ospiti. La partita prosegue con alterne sortite da ambo le parti, ma nulla che schiodi il pareggio che poi sarà il risultato finale. Esposito che è contento perché come ha detto all’inizio avrebbe firmato per il pari, ma siccome lui vuole sempre vincere, alla fine stava anche vincendo, di sicuro ha l’amaro in bocca, però si consola con la prestazione dei nuovi acquisti e della vecchia guardia, ora domenica ancora a Roma ma con il Roma city che sicuramente è alla portata dei giallorossi.

