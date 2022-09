A lezione da mister Fulvio D'Adderio

CAMPOMARINO. Due giorni di formazione in riva all’Adriatico, dove Mister Fulvio D’Adderio, molisano di nascita, romano di adozione, è stato ospite della scuola calcio Basso Molise Football Academy.

Il primo giorno, presso l’incantevole location de “ La Masseria Le Piane”, tutti i mister della scuola calcio ospitante, più altri tecnici di società molisane, hanno partecipato al corso di formazione a cura di Mister Fulvio D’Adderio, che nella sua presentazione in più di un’occasione ha sottolineato l’importanza delle sue origini, natio di San Martino in Pensilis, ma cittadino dell’universo calcistico, dove da giocatore si è fatto apprezzare in piazze come Campobasso, Ancona e Perugia in serie B, e da allenatore si è distinto sulle panchine del Venezia, Spezia, Foggia e Sambenedettese, oltre la prestigiosa collaborazione come secondo di Roberto Muzzi, in quel di Empoli.

Nel secondo giorno, si è passati al campo di gioco, riportando quanto spiegato nel primo giorno teorico, dirigendo l’allenamento della categoria Allievi Under 17 Basso Molise, che parteciperà al prossimo campionato regionale.

Questi eventi sottolineano l’importanza che la scuola calcio Basso Molise dia alla formazione dei propri tecnici, ma altrettanto alla collaborazione con tutte le scuole calcio attive nel territorio molisano.

Una due giorni, che rimarrà impressa negli occhi dei giovani calciatori, ma in egual modo arricchirà il bagaglio personale e professionale dei mister che hanno partecipato.

