Il Termoli2016 incontra la Polisportiva Fortore

TERMOLI. Termoli 2016 - Polisportiva Fortore oggi è in campo al Cannarsa per la quarta di andata.

Si presenta una gara che appare, almeno sulla carta, piuttosto complicata. Infatti, dopo la partita, contro l’Altilia Samnium, oggi sarà disputata la partita vera.

La Polisportiva Fortore arriva davanti ai ragazzi di Ricci, da prima in classifica e con tutte le intenzioni di rimanere tale. Di contro i termolesi, vedremo se saranno in grado di confermarsi dopo la vittoria roboante di sette giorni fa.

Allora il calcio d’Inizio oggi alle 18:00 al campo della Polisportiva S.S. Pietro e Paolo in via Biferno e non al Cannarsa perché non disponibile.