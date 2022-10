Termoli 2016 sconfitto in casa dalla Polisportiva Fortore

TERMOLI. Campionato di promozione sociale. Girone A. Termoli 2016 vs Polisportiva Fortore.

Il primo big match del campionato tra due squadre che puntano in alto, ha visto prevalere la squadra che partiva già da prima in classifica. I 3 punti in semi notturna, giocata sul campo della Polisportiva San Pietro e Paolo, sono serviti agli ospiti per consolidare la propria leadership.

Per i ragazzi di Ricci, invece, un passo falso che seppur non pregiudica nulla di irreparabile deve comunque far riflettere sull'immediato cercare qualche correttivo. Il tempo non manca e una sconfitta comunque contro la prima in classifica, può essere messa in preventivo in questa fase della stagione dove ancora certi equilibri devono essere ancora oleati a dovere.

Risultato: 0-2, Marcatori: L. D’Errico, R. Sorda.