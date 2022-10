Trasferta amara a Roma anche col City, giallorossi battuti 2-1

TERMOLI. Quarta sconfitta su gare in serie D. Livello alto, come le difficoltà incontrate dal Termoli calcio 1920 in questo avvio di campionato.

I giallorossi hanno perso 2-1 a Roma, contro il Roma City.

Il gol della bandiera, chiamiamolo così, è arrivo a 10 minuti dal 90esimo, dopo che i locali capitolini avevano messo a segno due gol nel giro 10 minuti, dal 23esimo al 33esimo del primo tempo, con Raffini e Manoni.

Per i giallorossi in gol Gibilterra.

Ora la squadra romana stacca il Termoli, erano appaiate a un punto, frutto del pareggio col Porto d’Ascoli, per entrambe le formazioni.

Sterile la manovra di gioco dell’undici di Esposito, specie nel primo tempo. Roma City che ha rotto il ghiaccio su calcio di rigore, poi il raddoppio con una retroguardia apparsa svagata.

Al ritorno dall’intervallo torna in campo un Termoli più voglioso, probabilmente messo alla frusta da Esposito, ma resta il rebus di una manovra poco incisiva. Si vivacchia fino al 35esimo della ripresa quando il Termoli con il nuovo entrato Gibilterra cerca di dare un senso a questa trasferta, accorcia le distanze e riapre la partita.

Sentito il campanello d’allarme, il Roma City controlla tutte le ripartenze a testa bassa e troppa irruenza invece bisognava essere più lucidi, si arriva così al fischio finale senza altri sussulti e purtroppo con ancora un'altra sconfitta sulle spalle, dopo che mercoledì scorso con il pareggio contro il Porto D'Ascoli ci si era illusi troppo frettolosamente di essere vicini all'uscita del tunnel e domenica arriva la Vastese.

