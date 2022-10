Defendi, gol in rovesciata nel servizio di "Striscia lo striscione"

TERMOLI. Lunedì 3 ottobre, sulla rete ammiraglia Mediaset, Canale 5, nel programma preserale di “Striscia la notizia” è andato in onda il servizio di “Striscia lo striscione”.

Non è sfuggito all’occhio attentissimo di Cristiano Militello, il gol segnato da Edoardo Defendi, attaccante del Termoli, domenica contro il Porto d’Ascoli. Una rovesciata su calcio d’angolo degna di campionati di serie A.

L’inviato ha mostrato l’highlight della partita tenutasi al Cannarsa tra i gol più belli della giornata calcistica.

Defendi, attaccante classe ‘91, è un ex della Recanatese con cui ha vinto campionato di serie D e Poule Scudetto. Cresce nel Brescia e matura tanta esperienza in serie C con le maglie di Feralpisalo, San Marino, Como, Arezzo, Melfi, Santarcangelo, Lumezzane, Propatria, Cuneo. Nel suo parterre più di 180 partite e circa 50 gol. Col Cuneo ha vinto il campionato di Serie C.