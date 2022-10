Quel sapore di amarcord e il "folle" 1988: domenica torna il match Termoli-Vastese

TERMOLI. Aria di profondo amarcord quella che si respirerà domenica pomeriggio allo stadio Cannarsa, in programma un match che ha fatto la storia: Termoli calcio 1920-Vastese.

Un classico della serie D, ma soprattutto della vecchia Promozione abruzzese, quando ancora il Molise non aveva l’autonomia calcistica e il Termoli giocava nel girone della regione una volta gemella. Non sappiamo in fatto d’importanza quale tra Termoli-Campobasso e Termoli-Vastese sia lo scontro calcistico più sentito emotivamente dalla tifoseria giallorossa.

Di sicuro coi vastesi ci sono state partite memorabili e anche molto sentite sul piano del tifo, ricordiamo il campionato di promozione del campionato 1987-88 penultima giornata Vastese-Termoli, la squadra abruzzese prima con un punto di vantaggio sul Termoli, tifosi ad alta tensione, da Termoli mezza città con le circolari arancioni viaggiava alla volta dell’Aragona per sostenere la squadra, stadio gremito e cose mai viste, alla fine vince il Termoli con un gol su punizione dal limite battuto da Tondodonati e Termoli che compie il sorpasso a 90 minuti dal termine. Tuttavia, la domenica successiva, primo maggio 1988, mentre il Milan violava il San Paolo, mettendo le mani sull’unico scudetto dell’era sacchi, Termoli si trasferisce ad Altino per festeggiare la quasi ormai promozione in serie D, con la vittoria era matematica, quando uno poi dice il diavolo ci mette sempre la coda, ad Altino si compie una vera e propria “tragedia sportiva” in chiave giallorossa. Giallorossi sconfitti e vastesi in trionfo.

Ma ora è un’altra storia, il Termoli deve darsi una scrollata perché dopo 5 partite il bottino di un solo punto è preoccupante. Intanto è arrivato un nuovo giocatore, si chiama Stefano Antezza, classe 1996, da ieri è nella rosa. Un centrocampista di quantità e qualità, originario di Bari, arriva a Termoli dopo aver disputato due campionati di Serie D con le maglie del Trapani e del Fano, mentre in precedenza ha militato per sei stagioni in Serie C vestendo i colori di Paganese, Viterbese, Sudtirol, Renate e Como. Vanta 27 presenze e tre gol in serie D mentre in serie C è sceso in campo 68 volte realizzando 3 gol.

Tutti allo stadio domenica alle ore 15 e la società informa che tra il Termoli calcio 1920 e il giocatore Luca Gigliano c’è stata rescissione del contratto.

Ultima chicca, il match sarà trasmesso in diretta streaming.