Termoli 2016 torna con un punto dalla trasferta a Roccaravindola

ROCCARAVINDOLA. Trasferta dall'altra parte del Molise per il Termoli 2016, che guadagna un punto sul terreno di gioco del Roccaravindola 1973.

Un punto in cascina, ma anche rammarico, per il vantaggio maturato dall'undici di Ricci, che avevano rotto il ghiaccio al 59esimo, per merito del bomber Impicciatore. perché i ragazzi di Mister Ricci al 59 erano passati in vantaggio con bomber Impicciatore

Il pareggio è stato raggiunto dai padroni di casa, con Sisti, appena tre minuti dopo, al 62esimo. Dopo questo botta e risposta non c'è stato più alcuno scossone.

Le due squadre evidentemente si sono accontentate, considerando che erano giunte alla quinta giornata con una classifica mezzana. Occorrerà profondere uno scatto ulteriore per competere e scalare posizioni.