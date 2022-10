Pari e patta allo stadio Cannarsa, finisce 1-1 il match Termoli-Vastese

TERMOLI. Vastese e Termoli si dividono la posta in palio al Cannarsa. Apre Carnevali nel primo tempo, risponde Ricciardo per gli ospiti nella ripresa.

Ma andiamo per ordine. Nei biancorossi mister Ferrazzoli, reduce dal pareggio di Avezzano, si affida a un 4-3-2-1 con Di Nardo terminale offensivo e manda subito in campo l’ultimo arrivato Gomes.Gli aragonesi scendono sul terreno di gioco con il lutto al braccio per ricordare il direttore sportivo Alfonso Calvitti scomparso in settimana. Ad avvio gara un minuto di raccoglimento e striscione della Curva d’ Avalos con su scritto: “E’ solo un arrivederci, ciao Alfo’”.

I giallorossi di Esposito, a caccia della prima vittoria stagionale, si schierano con un 4-3-3.

Pronti, partenza, via e subito pericolosi i padroni di casa dopo appena 37 secondi, attento Del Giudice che respinge la conclusione.

I giallorossi continuano a spingere e al decimo trovano il gol del vantaggio in contropiede. Carnevale si libera di un avversario e fredda Del Giudice sul primo palo con un tiro millimetrico dal limite.1-0.

Al 25’ primo cambio per i locali con Ferrante costretto a lasciare il campo per infortunio dopo uno scontro con Busetto che viene anche ammonito, al suo posto entra Conte.

Al 30’ la Vastese perviene al pari con un colpo di testa di Di Nardo, ma l’arbitro Bonci annulla per presunto fuorigioco dell’attaccante maglia numero 9.

Al 35’ Di Nardo ci riprova sempre di testa, la sua torsione viene respinta di piedi da un intervento d’istinto di Merelli.

Al 45’ si rivede il Termoli dalle parti di Del Giudice, l’estremo biancorosso fa buona guardia sul tiro da fuori di Defendi. Si va al riposo con il vantaggio di misura dei locali.

Nella ripresa in casa aragonese fuori Mazzotti e Maiorano, dentro Ricciardi e Cali'. Biancorossi a trazione offensiva.

Al secondo minuto subito pericoloso il neo entrato Cali’ con una conclusione sul primo palo, si salva Merelli.

Al nono la Vastese perviene al pari. Corner di Busetto, la sfera arriva a Ricciardo che la piazza e fa 1-1.

Al 29' ancora pericolosi gli aragonesi, quasi sulla linea si salva la retroguardia molisana. Al 30’ si infortuna Orchi al suo posto in difesa entra Altobelli. Da qui a fine gara non succede altro. I biancorossi salgono a quota sette in classifica, il Termoli a due.

