Incontro con Nunzio Cucoro, un’istituzione per il calcio giovanile termolese

Intervista a Nunzio Cucoro

TERMOLI. Fondata nel 1983, è la prima società calcistica nata a Termoli e prende il nome da un quartiere della cittadina molisana. È il Gruppo Sportivo Difesa Grande Categoria: Associazioni di Calcio a Termoli. La loro principale attività è quella di promuovere il calcio, offrendo corsi rivolti a bambini e ragazzi. G.s. dilettantistico Di Fesa Grande è radicata nella comunità di Termoli, ha educato generazioni di atleti, accompagnandoli in tutto il percorso di crescita e di maturazione tipico degli sport di squadra.

I loro istruttori di calcio sono tra i più esperti e qualificati della zona e sono sicuramente i più adatti a sviluppare il talento dei bambini che iniziano a giocare e dei ragazzi che vogliono raggiungere livelli di eccellenza. Quello che ci racconta Nunzio Cucoro, l’anima, la progenie di questa società sono in sintesi gli ormai quasi 40 anni (nel 2023 si festeggeranno i 40 anni di storia) di attività.





Lui dall’altro dei suoi 80 anni ha visto passare generazioni di calciatori, allenatori e altro. Oggi che ha 80 anni ha deciso di alleggerire i suoi compiti di responsabilità, ma di certo non abbandonando il sodalizio da lui creato assieme ad altri storici dirigenti. Ha passato la mano come presidente della società all’avvocato Bernardo Mucci ex valente calciatore, giusto avvicendamenti deciso di comune accordo con il consiglio direttivo.





Dal G.S Difesa Grande in questi 40 anni sono passati fior di giocatori che poi sono diventati allenatori e molti lo sono ancora, Perricone Nicole e Michele, Marco Mancini, Marcello Corazzini, Leo Tanga, Dario Bellomo, oggi Silvio Campofredano e tanti altri. Un sodalizio che ha dato lustro a Termoli, cercando non solo di far imparare a giocare al calcio ma svolgendo anche una funzione sociale, togliendo parecchi ragazzini dalla palestra della strada in una delle zone periferiche della città. Lo sport non serve solo a vincere trofei, ma anche a fare opere socialmente utili e di questi tempi non è certamente poco.

