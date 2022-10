Termoli 2016-Calcio Montenero a porte chiuse per motivi di sicurezza

TERMOLI. La gara di domenica 16 ottobre, che vedrà di fronte Termoli 2016 e Calcio Montenero verrà disputata senza poter ospitare il pubblico nell’area riservata al pubblico dell’impianto del San Pietro e Paolo per motivi di sicurezza

