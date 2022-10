Il centrocampista Mario Corcione nuovo acquisto del Termoli calcio 1920

TERMOLI. Nuovo rinforzo per la rosa giallorossa del Termoli calcio 1920: in arrivo il centrocampista classe 2011 Mario Corcione.

Originario di Avellino, Mario Corcione nell’ultima stagione calcistica ha vestito la maglia del Troina in serie D con 30 presenze e 5 gol. Nella stagione calcistica 2020/2021 ha iniziato il campionato con la Vastese in Serie D (3 presenze) per poi passare, sempre in D, al Castelfidardo dove è sceso in campo 16 volte realizzando anche un gol. In precedenza, stagione 2019-2020 ha infine vestito la maglia della Nocerina totalizzando 20 presenze.