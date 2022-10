Sport senza confini, prosegue il percorso voluto da Sara Gentile

CAMPOMARINO. Dall’impegno e dalla volontà della Polisportiva Kemarin di proseguire un percorso che vede la società impegnata da tempo nel campo del sociale ha preso il via a Campomarino il progetto “Sport Senza Confini”.

Grazie alla fattiva collaborazione con i Servizi Sociali del Comune di Campomarino, e in particolare dalla ferma volontà di Sara Gentile, operatore socio culturale che ci ha lasciati tragicamente qualche giorno fa, l’esperienza ultra ventennale maturata dalla Polisportiva Kemarin nell’ambito sportivo regionale e nazionale nella disciplina del Calcio a 5 verrà messa a disposizione dei ragazzi provenienti da contesti economicamente svantaggiati per favorire l’accesso alla pratica sportiva e attraverso quest’ultima all’integrazione sociale.

Ferdinando Chimisso, Presidente della Kemarin, spiega l’importanza di questo progetto: Sport Senza Confini cercherà di promuovere l’accesso alla pratica sportiva anche attraverso il sostegno a presìdi sportivo-educativi nei territori con una presenza importante di cittadini migranti e/o con maggiore vulnerabilità sociale.

Promuoverà e sosterrà l’inclusione attraverso lo sport grazie alla diffusione dei principi di Fair Play e al superamento degli stereotipi di genere.

Si cercherà inoltre di valorizzare le esperienze di tecnici e operatori dello sport per acquisire e maturare competenze utili per lavorare in ambienti sempre più multietnici e multiculturali.”

Le attività si svolgeranno presso l’impianto sportivo Polivalente Comunale “Ivan Paiotti” di Campomarino. Per la realizzazione del progetto la Kemarin si avvarrà della collaborazione di professionisti del settore sportivo e mediatori culturali che seguiranno i ragazzi e li guideranno all’avvicinamento alla pratica del calcio a 5 e nell’inserimento nella società civile.

Vi aspettiamo per supportare i ragazzi in questa nuova esperienza consapevoli che l’impegno di tutti aiuterà a combattere e superare ogni forma di discriminazione e intolleranza.

La diversità è colore, cultura, ricchezza, scambio, crescita, e può solo migliorare noi stessi, le nostre comunità.

Galleria fotografica