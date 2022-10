I giallorossi cercano la vittoria in casa dell'Avezzano

TERMOLI. Certamente per una squadra che ha solo due punti in classifica dopo 6 giornate, non appare una prospettiva allettante andare a far visita, oggi, alla capolista Avezzano. Pensando anche di poter far punti. Questo sarebbe il quadro della logica. Se uno mette di fronte le due forze, Avezzano e Termoli, sembrerebbe non esserci partita. Però, ditemi voi, se il calcio ma come tutti gli sport in genere, la sorpresa è sempre in agguato. Non c’è sempre qualcosa di logico.

Il Termoli ci crede e guai non fosse così. Sette giorni fa, per buona parte della partita con la forte Vastese, stava cominciando a crederci ma poi, una delle nostre consuete amnesie difensive, ha permesso alla Vastese stessa di agguantare il pareggio. Questo però non ha inficiato il fatto che i giallorossi non hanno saputo tenere testa alla forte compagine biancorossa di Vasto. Ma a volte il calcio è crudele, ti punisce seppur non meriti di esserlo e lo fa in modo inesorabile.

Questa settimana mister Esposito colpito da un grave lutto, la morte del papà, per il quale porgiamo le nostre più sentite condoglianze, ha svolto qualche seduta di meno con i ragazzi.

Ma i suoi validi collaboratori, con il suo secondo Tommaso Licursi e i due preparatori, hanno tenuto sulla corda tutti, consapevoli che domenica i Giallorossi, a differenza dei Biancoverdi avezzanesi, non hanno nulla da perdere.

Le sorprese possono sempre accadere, non sempre a noi ma ai nostri avversari di questo pomeriggio. Nel frattempo la squadra si arricchisce di un altro effettivo: è arrivato Mario Corcione, centrocampista classe 2001, è un nuovo giocatore del Termoli Calcio 1920. Originario di Avellino, Mario Corcione nell’ultima stagione calcistica ha vestito la maglia del Troina in serie D con 30 presenze e 5 gol. Nella stagione calcistica 2020/2021 ha iniziato il campionato con la Vastese in Serie D (3 presenze) per poi passare, sempre in D, al Castelfidardo dove è sceso in campo 16 volte realizzando anche un gol. In precedenza, stagione 2019-2020 ha infine vestito la maglia della Nocerina totalizzando 20 presenze.