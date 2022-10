Il Termoli calcio 1920 sfiora la vittoria ad Avezzano

TERMOLI. Un punto alla volta, anche se non arriva la prima vittoria, ancora. Meglio muovere la classifica, comunque. Specie col primo risultato positivo in trasferta, dopo sole sconfitte. Il Termoli calcio 1920 che non ti aspetti esce dallo stadio dei Marsi con un pareggio maturato contro l’Avezzano, che prima della partita avrebbe sottoscritto a occhi chiusi visto che si parlava di un testacoda, ma sicuramente alla fine per quanto è successo in campo questo pareggio ai giallorossi non va stretto ma strettissimo.

Nel primo tempo fino al 20’ non succede nulla o quasi poi nell'unica sbavatura che comunque purtroppo ci concediamo ogni domenica arriva, quasi a sorpresa, il vantaggio dei ragazzi di Avezzano con Zanin, che da quasi centrocampo batte una punizione che sorprende portiere e reparto arretrato. Tuttavia, i giallorossi davanti a questo gol non si scompongono anzi ripartono lancia in resta e dopo 2 minuti e mezzo con il solito Carnevale fanno lo scherzetto ai marsicani. L’attaccante entra palla al piede in area e appena vede la porta tira e supera il portiere Coco, siglando l’1-1, ma il Termoli insiste e al 35' sfiora il vantaggio con Gibilterra che di testa, in area, viene fermato dal portiere avezzanese.

Si va al riposo sull'1- 1 ma con la sensazione che il Termoli possa provarci a fare il colpo gobbo oggi. La ripresa conferma queste sensazioni.

Termoli in totale controllo della gara e degli avversari, ma dal 30' del secondo tempo in poi il Termoli capisce che può osare e si scatena Defendi che batte una velenosissima punizione che a portiere battuto scheggia la traversa. Dopo una manciata di minuti ancora Defendi è doppiamente sfortunato, perché liberandosi al tiro con Coco impossibilitato a intervenire colpisce in pieno e violentemente la traversa, e davvero Termoli e Defendi sfortunatissimi.