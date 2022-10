Giallorossi in trasferta a Fano, la vigilia vissuta con le parole del mister Esposito

La conferenza stampa del Termoli calcio: intervista al mister Raffaele Esposito

TERMOLI. Inaugurata ieri, venerdì 21 ottobre, una nuova consuetudine per quanto riguarda il rapporto Termoli Calcio 1920 e media.

Ogni venerdì prima della partita domenicale, si terrà una conferenza stampa nel nuovo locale adibito a sala stampa, con tanto di tavolo e poltrone rigorosamente giallorosse, con il Mister e a turno i giocatori, i quali si presenteranno come fanno anche in categorie superiori, davanti alla stampa per dare gli ultimi ragguagli sulla situazione del momento della squadra in attesa della scesa in campo la domenica.

E a proposito della seconda trasferta consecutiva da calendario e ancora una volta in casa di una capolista, la settimana scorsa ad Avezzano dove abbiamo sfiorato pure il colpaccio, domenica si va a Fano nelle Marche dove ci aspetta la storica squadra dell’Alma Juve Fano, che sette giorni fa è andata a prendersi i 3 punti a Vasto.

Naturalmente ci troveremo di fronte una squadra e un tifo galvanizzato dal primato in classifica, ma dopo aver visto i giallorossi ad Avezzano il comportamento spavaldo dei ragazzi, che davvero solo tanta sfortuna non ha permesso loro di portare a casa i 3 punti, possiamo affermare che anche i Fanesi farebbero bene a non sottovalutare il Termoli.

Come ci ha detto in conferenza mister Esposito, nelle ultime settimane, ha fatto dei cambiamenti sostanziali nello schieramento in campo, avendo avuto altri rinforzi. Infatti il mister ha cambiato il modulo con cui ha iniziato la stagione il 4-3-3 al 3 -5-2 e i risultati sono stati subito visibili. Purtroppo a Fano mancherà uno dei giocatori che più si è messo in luce nelle ultime partite, Gibilterra, ma il mister potrà comunque avere il nuovo Antezza.

Domenica scorsa ha schierato anche l’altro degli ultimi arrivi Corcione. Insomma, la classifica soprattutto fino a metà partendo dal basso, è molto fluida e vede nel giro di 7 punti due partite e mezzo di distacco ben la metà di tutte le squadre del girone. Fano come Avezzano all’inizio almeno sulla carta appare proibitiva, ma poi è sempre il campo al posto della carta a decretare il risultato.