Seconda trasferta consecutiva a punti per i giallorossi

TERMOLI. Il Termoli bissa lo stesso risultato 1 a 1 nella seconda trasferta consecutiva in casa di una capolista.

Un ottimo segnale per i Giallorossi, che continuano sì ad essere ultimi in classifica ma se guardiamo la classifica è una graduatoria molto fluida e corta. Quindi il Termoli, già con una vittoria potrebbe scalare posti in serie e risalire la china. Oggi, come accaduto ad Avezzano, i giallorossi vanno sotto al 24esimo del primo tempo con un'autorete di Siciniani anche se attribuito a Brunetti-

Scosso da questo gol, si getta in avanti. Defendi conquista una punizione al limite, dove si fa avanti il solito Carnevale, il quale tira e sorprende il portiere fanese e fa 1 a 1. Fino all’intervallo non succede più nulla.

Nella ripresa parte meglio il Termoli rinfrancato e caricato da Mister Esposito. Ci provano ma senza risultati apprezzabili. Il Fano è come se fosse sorpreso da questa reazione giallorossa e non riesce più a rendersi pericoloso.

La partita quindi scivola stancamente verso il risultato di parità. Un altro punto da considerare pesante dopo aver incontrato in sequenza Vastese in casa e Avezzano e Fano fuori.

La squadra comincia a far vedere qualcosa di sostanzioso e questi punti alla fine conteranno e come se conteranno.

ALMA JUVENTUS FANO 1906 - CALCIO TERMOLI 1920 1 - 1

G. Brunetti (24' pt) A. Carnevale (26' pt)

ARBITRO: L. Di Mario

ASSISTENTI: E. Negro, L. Rizzoinserisci