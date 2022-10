Termoli2016 vince nel finale contro il Baranello

TERMOLI. Vince in extremis il Termoli 2016. Quando sembrava che la partita si fosse incanalata verso un risultato a reti bianche, la caparbietà della squadra di Mister Ricci ha prevalso sulla strategia difensiva del Baranello, che era venuto all’impianto di via Biferno, con il chiaro intento di riportare a casa qualcosa dal bassomolise.

Non segnano i bomber della squadra, il figlio d’arte Di Biase e mister 100 gol Impicciatore ma ci pensa Marco Conte a dare 3 punti che proiettano la squadra al quarto posto, seppur in coabitazione con l’Atletico San Pietro in Valle.

La Polisportiva Fortore ha 19 punti e un distacco di due partite e mezzo. Il campionato è appena sbocciato. Siamo alla settima giornata e ci sono ancora 23 partite da qui alla fine e tanto, tutto può ancora succedere. Punti incassati anche se a fatica come quelli di ieri alla lunga potranno essere decisivi e pesantissimi.

Prima del calcio d’Inizio è stato osservato un minuto di raccoglimento per la scomparsa, in settimana, di Michele Scarpone papà del capitano Stefano Scarpone che è sceso comunque in campo con questo grande dolore in corpo ma che come sempre anche per onorare la memoria del papa’ ha disputato una partitura di grande spessore. Anche la nostra redazione si unisce al dolore della famiglia Scarpone ed esprime a loro le più sentite condoglianze.

TERMOLI 2016 - BARANELLO 1 - 0

Marc. M. Conte

ARBITRO: Francesco Junior Di Domenico

ASSISTENTI: C. Matteo, B. Adam

Galleria fotografica