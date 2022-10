L'imprenditore termolese Achille Salerno sostiene il progetto sociale Futsal

TERMOLI-VASTO. Un ponte di solidarietà da chi si è affermato come imprenditore a Termoli e ora vive a Vasto.

Un'opportunità per tanti ragazzi che vogliono vivere un'esperienza sul campo e realizzare il piccolo sogno di entrare in una scuola calcio. Un imprenditore termolese, Achille Salerno, ha sostenuto il progetto sociale Futsal per tutti, realizzato in collaborazione con la Futsal Vasto. Dieci giovanissimi sono stati così accolti gratuitamente ai corsi e hanno ricevuto il kit della scuola calcio. Il progetto è stato pensato per le famiglie seguite dai servizi sociali del Comune di Vasto, che ha così condiviso il progetto con l’interessamento dell’assessore alle politiche sociali Nicola Della Gatta e della responsabile del settore Michela Mancini.

Il presidente del Futsal Vasto Domenico Giacomucci e i responsabili della scuola calcio Marco Mileno e Giampaolo Porfirio hanno incontrato, insieme ad Achille Salerno, l’assessore per fare il punto sul progetto e sulle possibili iniziative dando una significativa possibilità ai ragazzi di vivere un'esperienza che contribuisce alla loro crescita e alla promozione dei valori dello sport e dello spirito di squadra. La società vastese ha confermato il suo impegno nel sociale rinnovando percorso che si apre al territorio e alla scoperta di nuovi talenti. Un ringraziamento ad Achille Salerno per la sua sensibilità e al Comune di Vasto per la proficua collaborazione. In bocca al lupo a tutti i ragazzi.