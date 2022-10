Termoli calcio a caccia della prima vittoria, al Cannarsa arriva il Matese

La conferenza stampa di Raffaele Esposito

TERMOLI. Termoli calcio in campo alle 14.30, vista l’ora solare in vigore da oggi.

In programma la nona giornata nel girone F di serie D, allo stadio Cannarsa arriva il Football club Matese.

In queste ultime settimane, i giallorossi guidati di mister Raffaele Esposito, hanno fatto molti progressi in termini di gioco, ottenendo ultimamente degli ottimi pareggi contro buonissime formazioni come Porto D'Ascoli, Vastese e soprattutto Avezzano e Alma Juventus Fano, con le ultime due che erano in vetta alla classifica. Ma ora i giallorossi cercano il bottino pieno ospitando al Cannarsa un buon Matese che è uscito dalla zona calda venendo da tre vittorie consecutive. Certo che è giunto il momento di levare quell’antipatico zero nella casella delle vittorie.

Non sarà agile l’avversario di oggi, poi non dimentichiamo che loro hanno lo spauracchio dell’ex Vittorio Esposito, che vorrà tremendamente far vedere ai tifosi molisani e in particolare qui a Termoli che lui è ancora in grado di essere decisivo.

Ma questo non deve inficiare il fatto che oggi la franchigia termolese deve gettare il cuore oltre gli ostacoli e l’obiettivo deve essere uno solo: conquistare i tre punti a ogni costo, il campionato è lungo e tra la metà classifica e l’ultimo posto ci sono 7 punti, quindi una situazione rimediabilissima.