La dura legge di Vittorio Esposito, doppietta al Cannarsa e Termoli-Matese finisce 2-2

TERMOLI. Vittorio Esposito è ancora capace di graffiare e l’ha fatto due volte oggi pomeriggio allo stadio Cannarsa, togliendo la possibilità al Termoli calcio 1920 di conseguire la prima vittoria in serie D. Per i giallorossi in gol Smajlaj e Caiazza. Il Termoli colpito subito a freddo ha sofferto per tutto il primo tempo e solo al 39esimo riusciva a pareggiare con Smajlaj. Il tempo di riordinare le idee all’intervallo, nello spogliatoio, che ha tonificato i giallorossi, tornato in campo per il secondo tempo molto più decisi e infatti dopo 2 tentativi andati a vuoto al decimo minuti gli uomini di Esposito (ma Raffaele) si portano in vantaggio, con Caiazza che raccoglie lo spiovente dall’angolo e tira deciso in porta, deviazione di un difensore.

Il gol, tuttavia, invece di galvanizzare i giallorossi li soporifera ed ecco che allora di nuovo sale in cattedra Esposito il quale cinque minuti dopo il vantaggio termolese prende palla a centrocampo e si fuma tutto il reparto difensivo del Termoli, arriva in area e per lui è un gioco da ragazzi fare gol. Dopo questo non accade più nulla e al 43esimo Esposito esce sotto una valanga scrosciante di applausi bipartisan. Finisce con il terzo pari consecutivo, il quinto su nove gare giocate fin qui. Domenica prossima derby molisano a Vastogirardi.

