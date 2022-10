La "Termoli bianconera" trasloca in via Perù

TERMOLI. Official Fan club Termoli Bianconera cambia sede per l'undicesima stagione consecutiva di attività sociale. Terza sede, in via Perù 11, dopo quella dell'ex dopolavoro ferroviario e di viale Trieste (nel plesso Schweitzer). Il trasloco è avvenuto a fine agosto, ma solo sabato pomeriggio, in occasione del match che ha visto la Juventus a Lecce, poco prima dell'incontro, c'è stata l'inaugurazione. Il momento della Juve è chiaramente non positivo, la recentissima eliminazione dalla Champion's, le difficoltà incontrate in campionato e le vicende societarie hanno reso questa stagione già problematica, ma la fede bianconera non si discute, come mostrano i 219 iscritti. Un club, quello termolese, che al picco ne ha contati 290, poi le vicissitudini legate al Covid hanno fatto scemare giocoforza le iscrizioni.

Ma lo zoccolo duro è molto vasto, come questi numeri dimostrano, sottolineati dal presidente Maurizio Accursi, al quarto anno di guida dell'associazione e riconfermato per un nuovo mandato. «Voglio ringraziare tutti coloro che sono iscritti e che lo sono stati, un ringraziamento particolare a Pino Marino, Gianni Santoro e Rocco Sabato, che per motivi personali hanno lasciato incarichi direttivi. È ancora fresca la memoria della festa del decennale con la presenza di Fabrizio Ravanelli. Un ringraziamento anche a chi ha partecipato a questa inaugurazione, nella sede di via Perù 11, abbraccio tutti». Maurizio rivolge poi il ringraziamento alla colonna operativa del club, sua moglie Rosa Ermiria Dos Santos, che cura la gestione della struttura e l'accoglienza dei soci.

Galleria fotografica